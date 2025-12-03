Россия сбросила более 3600 авиабомб на Украину в ноябре

Сбитый российский истребитель Су-35С на территории Курской области.

Более 3600 авиабомб применили российские оккупанты на территории Украины в ноябре 2025 года. Об этом сообщает канал «Аналитика фронта».



«Это означает, что в среднем на Украину падала одна авиабомба каждые 12 минут», — отмечается в сообщении.

Наиболее эффективным способом противодействия остаётся уничтожение самолётов-носителей. Последнее подтверждённое сбивание Су-34 зафиксировано 25 сентября 2025 года на Запорожском направлении.



По данным Oryx, визуально подтверждено, что к июлю 2025 года 41 Су-34 и 8 Су-35 были повреждены или уничтожены. Реальные потери выше — Генштаб сообщает о более чем 50 Су-34.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»