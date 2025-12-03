Российский бомбардировщик «потерял» еще одну авиабомбу в захваченной Макеевке

Во временно захваченной Макеевке (Донецкая область) российский бомбардировщик уронил авиабомбу прямо во двор жилого дома. Инцидент произошел 1 декабря. Об этом передает телеграм-канал ASTRA.



Как отмечается, авиационная бомба ФАБ-500 «нештатно сошла» в оккупированном городе, она упала прямо во двор жилого дома в поселке Криничная. В результате происшествия нет ни пострадавших, ни жертв.



В открытых источниках пишут, что с российских самолетов упали минимум 132 авиабомбы в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали минимум 165 авиабомб ФАБ.



Ранее мы писали, что более 3600 авиабомб применили российские оккупанты на территории Украины в ноябре 2025 года.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»