В Генштабе подтвердили удар по нефтебазам в России

Украинские военнослужащие в ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Дмитриевская» в Тамбовской области РФ. Объект задействован в обеспечении нужд русской оккупационной армии. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.



В районе предприятия вспыхнул пожар, предварительно горит несколько резервуаров для нефтепродуктов. Результаты попаданий уточняются.



Кроме того, подтверждено поражение 2 декабря 2025 нефтебазы «Ливны» в Орловской области РФ, с последующим горением двух резервуаров РВ-5000 вследствие попадания ударных БпЛА.



Ранее мы писали, что Силы обороны Украины поразили нефтебазу «Роснефти» в Тамбовской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»