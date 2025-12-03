Российский дрон ударил по Константиновке: ранен местный житель, который шел по улицам города

3 декабря российская армия FPV-дроном нанесла удар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По предварительным данным, разрушения или повреждения инфраструктуры не зафиксированы.



В результате атаки ранения получил местный житель, который шел по улицам города во время атаки.

Напомним, что армия РФ дважды ударила по городу Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены гостиница и кафе, есть погибший.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко