ВСУ уничтожили три разведывательные БПЛА в аннексированном Крыму

Силы обороны поразили важный объект российских захватчиков в аннексированном Крыму. В частности, уничтожены три БПЛА «Орион». Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба.



Как отмечается, 27 ноября ВСУ уничтожили разведывательно-ударные БпЛА типа «Орион» в Новофедоровке. Стоимость одного такого российского беспилотника оценивается примерно в 5 млн долларов. Летательный аппарат имеет размах крыла 16,3 метра и может находиться в воздухе до 24 часов.



Кроме того, поражен пост технического наблюдения на морской стационарной платформе МСП-4 в акватории Черного моря. По предварительной информации, уничтожен расчет БпЛА оккупантов и поражен РЛС надводной обстановки на самоподъемной плавучей буровой установке «Сиваш».



Ранее мы писали, что ВСУ поразили нефтебазу «Роснефти» в Тамбовской области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»