Оптоволокно на Донетчине стало оружием: как «паутина» сдерживает врага
03 декабря 2025, 16:56

Запутанный в оптоволокне пехотинец ВС РФ за секунду до удара дроном Сил обороны Украины. Запутанный в оптоволокне пехотинец ВС РФ за секунду до удара дроном Сил обороны Украины.

Километры линии боевого столкновения в Донецкой области сегодня затянуты оптоволоконными кабелями. Их массовое применение в управлении дронами обеих сторон создало на полях и лесополосах настоящий «паутина-полевой ландшафт».

Ранее «Новости Донбасса» публиковали кадры из района Покровска, где поля буквально покрыты линиями управления БПЛА — десятки километров проводов лежат на земле, переплетаясь между собой.

Еще в октябре командующий Нацгвардии Александр Пивненко отмечал, что лесополосы Покровского направления «затянуты километрами оптики».

Как оптоволокно тормозит российские штурмы

Настолько плотное покрытие ЛБС проводами уже влияет на тактику. На некоторых участках фронта российская пехота теряет темп продвижения, запутываясь в линиях, протянутых украинскими операторами дронов.

Появились и видеодоказательства, на которых видно, как штурмовые группы РФ буксуют прямо во время атаки — линии цепляются за ноги, снаряжение и оружие.

Даже окопы украинских защитников густо завешаны проводами. Один из военных описывает ситуацию так:

«Наглядная картина того, что происходит. И так по всей длине. Просто очень много, и это капец», — рассказал боец Сил обороны.

Оптоволокно остановило мотоштурм РФ

Оптоволокно тормозит не только пехоту, но и мотоштурмовые группы захватчиков. Оптика создает проблемы, которые ни пехота, ни мотоциклетные группы РФ не способны преодолеть спокойно.

Оптика намоталась на колёса российского мотоцикла.

К примеру, на Константиновском направлении куча «отработанной оптики» намоталась на колёса российского мотоцикла, что полностью остановило штурмовиков.

Боец с позывным «Алекс» уточнил:

«Оптоволокно настолько сильно намоталось на мотоцикл, что оккупант сначала упал, а потом, после безуспешных попыток сдвинуться с места, был поражен нашим FPV-дроном».

Разбитая дронами ВСУ мотогруппа российских оккупантов.

Экологическая бомба замедленного действия

Однако у этой импровизированной «паутины войны» есть и обратная сторона. Эколог «Украинской природоохранной группы» Алексей Василюк в комментарии «Еспресо» предупредил о долгосрочных последствиях:

«Пока кабели целые — в них запутываются животные и даже люди. Но через несколько лет под солнцем они начнут крошиться на микроскопические стеклянные иглы. Это вечное загрязнение, которое невозможно убрать».

По словам учёного, если война завершится в ближайшие годы, кабели ещё можно собрать вручную. Он отметил, что сейчас эти кабели лежат на поверхности километрами. 

Однако, по его словам, через несколько лет под солнечными лучами они начнут крошиться на микроскопические стеклянные иглы. Эти иглы будут везде — и в траве, и в грунте, а животные будут заглатывать их вместе с растительностью. Он подчеркнул, что это станет вечным загрязнением, которое невозможно убрать.

«Если пройдет еще 5–10 лет — убрать их будет фактически невозможно», — добавил Василюк.

Количество дронов только растет

Количество беспилотников разных типов, особенно на Донецком направлении, стремительно растёт. Российские операторы сами фиксируют до восьми «ждунов» — FPV-дронов, ожидающих появления штурмовых групп РФ.

Каждый новый день приносит новые кадры: оптоволокно уже стало полноценным элементом современного поля боя. Стоит добавить, что только за прошедшие сутки ВС РФ привлекли для поражения 4406 дронов-камикадзе.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Места
Донецкая область
Прочее
Покровское направление дроны на оптоволокне Константиновское направление оптоволокно паутина из оптоволокна

Оптоволокно на Донетчине стало оружием: как «паутина» сдерживает врага
