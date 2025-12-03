Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины
03 декабря 2025

Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины

Российский биометрический паспорт.

В оккупированной Донецкой области жителям начали выдавать российские биометрические загранпаспорта. Об этом стало известно из заявления так называемого «МВД по ДНР».

Оккупанты утверждают, что Донетчина стала первым из захваченных в ходе полномасштабного вторжения регионов, на территории которого начал функционировать пункт оформления и выдачи заграничных паспортов РФ, содержащих электронный чип с биометрическими данными. Срок действия документа составляет 10 лет.

«Срок оформления биометрического паспорта составляет один месяц. Рассмотрение документов в ряде случаев может продлиться до трех месяцев. Государственная пошлина за оформление биометрического паспорта составляет шесть тысяч рублей для взрослых и три тысячи рублей для детей в возрасте до 14 лет», – заявили в фейковом ведомстве.

Напомним, что группировка «ДНР» заявила о выдаче российских паспортов жителям города Покровск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

