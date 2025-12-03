Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины

Российский биометрический паспорт. Фото: «МВД по ДНР»

В оккупированной Донецкой области жителям начали выдавать российские биометрические загранпаспорта. Об этом стало известно из заявления так называемого «МВД по ДНР».



Оккупанты утверждают, что Донетчина стала первым из захваченных в ходе полномасштабного вторжения регионов, на территории которого начал функционировать пункт оформления и выдачи заграничных паспортов РФ, содержащих электронный чип с биометрическими данными. Срок действия документа составляет 10 лет.



«Срок оформления биометрического паспорта составляет один месяц. Рассмотрение документов в ряде случаев может продлиться до трех месяцев. Государственная пошлина за оформление биометрического паспорта составляет шесть тысяч рублей для взрослых и три тысячи рублей для детей в возрасте до 14 лет», – заявили в фейковом ведомстве.

Напомним, что группировка «ДНР» заявила о выдаче российских паспортов жителям города Покровск на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко