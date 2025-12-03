Удар по Славянску: двухэтажный дом на Вокзальной разрушен, под завалами ищут людей

Сегодня, 3 декабря, по Славянску был нанесен удар, предположительно КАБами. По словам очевидцев, снаряд попал в двухэтажный жилой дом на улице Вокзальной.
Точный номер здания они назвать не смогли, однако подтверждают, что постройка полностью разрушена.
Сообщается, что под завалами могут находиться люди.
На месте работают пожарные и спасательные службы, продолжаются поисково-спасательные операции. Официальной информации от властей еще не поступало.
Напомним, сегодня, 3 декабря, российская армия FPV-дроном нанесла удар по городу Константиновка Донецкой области.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»