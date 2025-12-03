Генерация ИИ: Штурмовые войска ВСУ изучают видео полка «Скеля»

Штурмовые войска ВСУ запустили внутреннюю проверку после заявления аналитического проекта DeepState о возможной подделке видео, опубликованного 425-м штурмовым полком «Скеля» из Покровска.



Эксперты DeepState обратили внимание на визуальные аномалии, характерные для генерации изображений искусственным интеллектом, среди них — «танцующий» дорожный знак на одном из кадров.

Скриншот: DeepState



Ролик появился в официальных соцсетях полка утром 2 декабря 2025 года, однако вскоре после начала обсуждения был удален.



Командование Штурмовых войск подтвердило изданию LIGA.net, что по факту публикации продолжается внутренняя проверка.

Ранее мы писали, что в Третьем армейском корпусе ВСУ опровергли фейк оккупантов о «прорыве» в Лимане.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»