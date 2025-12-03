Украинским вертолетам угрожает гибридный дрон с ракетой R-60М

Российские войска перешли к новому этапу воздушной войны. В ночь на 1 декабря оккупанты впервые применили модифицированный «Шахед-136», на который под крылом установили управляемую ракету R-60М. Такая доработка фактически превратила барражирующий боеприпас в носитель авиационного вооружения, способный охотиться за украинскими вертолетами.



Ракета R-60М относится к легким управляемым боеприпасам ближнего боя. Ее разработали еще в 1970-х, и она неоднократно модернизировалась. При дальности поражения до 8 км и скорости до двух махов ракета может атаковать маневрирующие цели с высокими перегрузками.



Для украинских вертолетов, работающих на малых высотах и часто вынужденных лететь прямолинейно, такая угроза особенно опасна. Основной вызов — скрытность комплекса. «Шахед» летит на высоте от 50 до примерно 1 000 м, нередко в зонах, где наземные РЛС обнаруживают цель слишком поздно.

Тепловая головка самонаведения R-60М позволяет атаковать без участия радара: дрон не излучает сигналов и может незаметно подкарауливать вертолет в темноте. Стоимость такого комплекса оценивается примерно в 30—60 тыс. долларов — включая дрон и ракету.

Это значительно дешевле боевого вертолета или самолета, которые он теоретически способен уничтожить. Кроме того, на складах у России остаются тысячи неиспользованных ракет R-60 разных модификаций, что делает массовое производство подобных гибридов относительно простым.



Больше всего риску подвергаются украинские вертолеты Ми-8, Ми-17 и Ми-24/35, которые отвечают за эвакуацию, доставку десанта, сопровождение колонн и ночные вылеты к переднему краю. Один успешный удар такого дрона приводит к потерям, несоизмеримым с затратами противника.



Пока речь идет о единичном случае применения. Однако если Россия наладит даже ограниченную серию подобных дронов, угроза на малых высотах возрастет и может вынудить Украину корректировать тактику использования вертолетов.

