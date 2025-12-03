НАТО официально ликвидировало Совет «Россия — НАТО». Об этом генеральный секретарь альянса Марк Рютте сообщил министрам иностранных дел стран-членов на встрече в Брюсселе. После завершения совещания подробности озвучил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает TVP Info.



По словам Сикорского, Рютте объявил, что «Совета “Россия — НАТО” больше не существует». Дипломат подчеркнул, что одновременно прекращает действие и «Основополагающий акт “Россия — НАТО”» — документ, который долгие годы был ключевой основой политического диалога между сторонами.



Исторически отношения между Россией и НАТО начали выстраиваться в начале 1990-х. В 1997 году был подписан Основополагающий акт, в котором стороны заявили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для постоянных консультаций.



В 2002 году этот механизм был усилен созданием Совета «Россия — НАТО», призванного обеспечить регулярный диалог на высшем уровне. Решение о его упразднении фиксирует фактическое прекращение официального взаимодействия, которое уже несколько лет находилось в замороженном состоянии.

Ранее мы писали, что помощник Путина Юрий Ушаков заявил об отсутствии компромиссного варианта мирного плана.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»