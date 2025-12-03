Использовали «втемную»: медсестру из Краматорска осудили за передачу данных о ВСУ

Фото: Донецкая областная прокуратура

Днепровский апелляционный суд ужесточил наказание для жительницы Краматорска, которая передавала информацию о расположении украинских военных в прифронтовом городе. Апелляционная инстанция полностью поддержала позицию прокуроров Донецкой областной прокуратуры и отменила мягкий приговор суда первой инстанции, который назначил женщине 5 лет лишения свободы условно.



Теперь краматорчанка получила реальный срок — 5 лет заключения. Следствие установило, что в мае—июле 2024 года медсестра одного из городских медучреждений активно переписывалась в Telegram со знакомой, которая после начала полномасштабного вторжения переехала в Россию.



Та просила «передавать новости» из Краматорска, и женщина начала собирать сведения о дислокации украинских подразделений. В обычных бытовых разговорах и сообщениях она называла точные адреса временного размещения Сил обороны, описывала обстановку вокруг объектов и даже сообщала маршруты движения военной техники по местным дорогам.



Как позже выяснилось, ее знакомая передавала полученные данные сотруднику контрразведки ФСБ, фактически используя краматорчанку «втемную». После выявления противоправной деятельности женщину взяли под стражу. Суд первой инстанции признал ее виновной, но ограничился наказанием без реального лишения свободы. Прокуратура не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Теперь приговор вступил в законную силу.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»