Армия РФ массированно атаковала Краматорск: по городу ударили авиабомбы и БПЛА, ранены три человека

3 декабря с 20:54 до 21:18 российская авиация авиабомбами ФАБ-250 с модулем УМПК нанесла пять ударов по городу Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Под удар попали жилая и промышленная инфраструктура города. Повреждены 12 объектов, в том числе дорожная инфраструктура, частные и производственные помещения, а также дома.



В результате атаки ранения получили три человека.



4 декабря в 01:53 беспилотник попал по объекту критической инфраструктуры города, а в 02:20 – по магазину на территории одного из старостинских округов.

Напомним, что в городе Славянск Донецкой области завершены аварийно-спасательные работы на месте массированного удара по двухэтажному дому, в результате атаки ранены восемь человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко