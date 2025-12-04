Россия в течение суток била по городам Донецкой области авиабомбами и ударными дронами

Фото: Полиция Донецкой области

Полиция Донецкой области сообщила о зафиксированных за сутки военных преступлениях: российские войска нанесли 2 017 ударов по линии фронта и жилым районам, применяя авиабомбы, FPV-дроны и ударные БпЛА.



Под атаками оказались пять населенных пунктов: Краматорск, Константиновка, Славянск, Покровск и Новодонецкое. Всего поврежден 71 гражданский объект, включая 47 жилых домов.



Константиновка. По городу нанесен удар авиабомбой «КАБ-250», которая попала в пятиэтажный дом и убила двух мирных жителей. Еще один человек получил ранения после атаки FPV-дрона.



Славянск. По городу нанесено девять ударов, из них семь — снова бомбами «КАБ-250». В результате ранены восемь человек, включая двух детей 13 и 7 лет. Повреждены жилые дома, магазины, заведения сферы услуг, административное здание, автозаправка, торговый павильон и критическая инфраструктура.



Краматорск. Трое пострадавших после серии атак ударных дронов. Разрушены нежилое помещение и элементы инфраструктуры.



Новодонецкое. Удар БпЛА «Герань-2» привел к ранению 10-летнего мальчика.

Ранее мы писали, что 3 декабря российские военные сбросили на Славянск девять авиабомб.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»