Путин: «Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что территории Донецкой и Луганской областей, а также так называемой «Новороссии» «будут освобождены в любом случае», то есть глава Кремля в очередной раз угрожает оккупировать новые территории Украины.



«Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», — заявил Путин в большом интервью телеканалу India Today.



Интервью индийским СМИ Путин дал в преддверии визита в эту страну, который начинается 4 декабря. Полностью интервью выйдет в 21:00 по местному времени, на момент публикации новости были обнародованы его отрывки.



Кроме Донецкой и Луганской, «Новороссией» Путин называет территории Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областей.



Напомним, 3 декабря помощник Путина Юрий Ушаков после встречи в Кремле со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером утверждал, что пока нет компромиссного варианта мирного плана.



Переговорщики Трампа после 5-часового разговора в Москве отменили запланированную ранее встречу в Брюсселе с Президентом Украины Владимиром Зеленским и сразу отправились в Вашингтон. После этого Белый Дом предложил провести встречу с украинской делегацией в Майами. Она должна состояться сегодня вечером.