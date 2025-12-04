Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации

Россия заблокировала FaceTime — фирменный сервис видеозвонков от Apple. Ведомство заявило, что «по данным правоохранителей» FaceTime используется для организации «террористических действий», вербовки и мошенничества. На этом основании сервис оказался под блокировками.

Однако реальные последствия особенно ощутят украинцы, которые продолжают жить на временно оккупированных территориях. Для многих из них FaceTime оставался едва ли не единственным способом безопасно связаться с семьей на подконтрольной Украине территории. Теперь же доступ к зашифрованным видеозвонкам ограничен.

Проблемы со связью через FaceTime наблюдались еще в сентябре 2025 года, но официально о блокировке тогда не сообщали. До этого под подобными предлогами — «борьба с мошенничеством» — Россия уже закрыла возможность звонков в WhatsApp и Telegram, ограничила Google Meet, Discord, а мобильные операторы начали отключать интернет и СМС людям, возвращающимся из-за границы.

Блокировка FaceTime стала очередным шагом к полному цифровому контролю: власти стремятся перекрыть любые каналы связи, которые не могут прослушивать или контролировать напрямую. Украинцев на оккупированных территориях это еще больше изолирует от внешнего мира, лишая безопасных способов коммуникации с родными.

FaceTime — встроенный сервис Apple для видео- и аудиозвонков между устройствами iPhone, iPad и Mac. Он работает через интернет и обеспечивает защищенную передачу данных, что и делает его нежелательным для российских спецслужб.

Ранее мы писали, что РФ блокирует три VPN-протокола — SOCKS5, VLESS и L2TP. Эти технологии активно использовались россиянами и жителями оккупированных украинских территорий, чтобы обходить российские ограничения и получать доступ к независимым источникам информации.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»