После ударов по ТЭЦ Херсон ищет альтернативные варианты отопления
04 декабря 2025, 12:14

После ударов по ТЭЦ Херсон ищет альтернативные варианты отопления

Российские силы в последние дни многократно атаковали Херсонскую ТЭЦ, используя дроны, артиллерию и другие виды вооружения. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Гражданский объект, который обеспечивал херсонцев теплом, получил серьезные повреждения: разрушены отдельные помещения, пострадало технологическое оборудование. Из-за разрушений работа ТЭЦ полностью остановлена.

Без отопления остались 470 жилых домов — это более 40,5 тысячи абонентов. Прокудин сообщил, что созывает оперативное совещание для рассмотрения вариантов альтернативного теплоснабжения домов, подключенных к ТЭЦ.

Параллельно ведутся переговоры с международными партнерами о предоставлении жителям Херсона электрических обогревателей и других средств для обогрева. В городе продолжают работать «Пункты незламности», где можно согреться, подзарядить телефон и связаться с близкими.

Напомним, Россия в течение суток била по городам Донецкой области авиабомбами и ударными дронами.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

