В Донецкой области из-за российских обстрелов без света более 60 тысяч потребителей

В Донецкой области из-за атак российской армии на энергетическую инфраструктуру обесточены более 60 тысяч потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
«Энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение», – заявили в Минэнерго.
Напомним, что 4 декабря российские войска обстреляли Дружковскую громаду на Донетчине, в результате чего без света остались все ее жители.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко