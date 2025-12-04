Во Львове убит военнослужащий ТЦК во время проверки документов

Во Львове вечером 3 декабря при исполнении служебных обязанностей смертельно ранили военнослужащего Галицко-Франковского РТЦК и СП.



По данным Офиса Генпрокурора, 30-летний львовянин во время проверки документов ударил военного ножом, распылил газовый баллончик и попытался скрыться.



Пострадавший — ветеран АТО — получил критическое ранение бедренной артерии и умер в больнице. Правоохранители оперативно установили нападавшего и задержали его в порядке ст. 208 УПК. На месте изъят нож.



Открыто производство по ч. 2 ст. 121 и ч. 3 ст. 350 УК Украины. Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»