Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит новые переговоры в Соединенных Штатах. По его словам, после возвращения американской делегации из Москвы и последующих консультаций в Вашингтоне к диалогу с представителями президента Дональда Трампа подключатся Рустем Умеров, Андрей Гнатов и другие участники, необходимые для продолжения переговорного процесса.



Зеленский отметил, что в ближайшие дни Украина ожидает новостей о формате следующих контактов — это могут быть как личные встречи, так и телефонные разговоры. По его словам, связь между международными партнерами и Украиной остается постоянной.



На переговорах в Женеве и Флориде украинскую позицию услышали, и это, как подчеркнул президент, имеет принципиальное значение.

Напомним, Владимир Путин заявил, что территории Донецкой и Луганской областей, а также так называемой «Новороссии» «будут освобождены в любом случае», то есть глава Кремля в очередной раз угрожает оккупировать новые территории Украины.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»