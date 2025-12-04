Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Донецкая область лидирует по количеству заявок на жилищные ваучеры для ВПО
04 декабря 2025, 14:19

Донецкая область лидирует по количеству заявок на жилищные ваучеры для ВПО

Наибольшее количество заявок на участие в программе жилищных ваучеров от внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий поступило от жителей Донецкой области, сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий Украины.

С 1 декабря стартовал прием заявок на участие в новой государственной программе жилищных ваучеров для ВПО с ТОТ. По данным министерства, за первые сутки процесса подано уже 10 628 заявлений.

По региональному распределению больше всего заявок пришло от граждан, которые были зарегистрированы в Донецкой области — 3 566 заявлений; Луганской — 3 127; Запорожской — 2 067; Херсонской — 1 601.

Наиболее активно документы подают в рамках компонента «єВідновлення» в Днепропетровской области — 1776 заявлений; Киеве — 1545; Запорожской области — 1044.Статистика в разрезе регионов. Фото: Минрегионразвития
Статистика в разрезе регионов. Фото: Минрегионразвития

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба отметил, что для семей с ТОТ это шанс вернуть стабильность и возможность снова иметь собственное жилье. Министерство, по его словам, продолжит расширять программу, чтобы охватить как можно больше пострадавших от российской агрессии семей.

Отмечается, что Минрегионразвития сейчас активно ищет дополнительные финансовые ресурсы, чтобы обеспечить устойчивую работу программы и расширить круг получателей.

Рассматривается вариант частичного финансирования за счет остатков бюджетов громад, перемещенных с временно оккупированных территорий. В перспективе механизм может быть усилен средствами потенциальных репараций через Международный реестр ущерба.

Напомним, сейчас подать заявление можно только через мобильное приложение «Дія»: необходимо выбрать раздел «Услуги для ВПО», подтвердить состав семьи, получить согласие второго супруга на обработку персональных данных и подписать заявление через «Дія.Підпис».

После проверки Минфином документы автоматически передаются в местную комиссию, которая должна принять решение в течение 30 дней. Позже возможность подачи появится также в ЦНАПах и у нотариусов.

Важно: сам ваучер формируется только после положительного решения комиссии, но использовать его можно будет лишь после отдельного объявления о старте выплат.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

