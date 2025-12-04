Российские войска продвинулись в Волчанске, под Мирноградом и Лиманом – DeepState

Продвижение российской армии в Волчанске. Фото: карта DeepState

Армия РФ продвинулась в городе Волчанск Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись возле поселков Ямполь и Новоэкономическое на Донетчине и села Тихое на Харьковщине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинские войска отбили 45 штурмов, в частности вблизи Новоэкономического, на Славянском – 10, в том числе возле Ямполя, на Южно-Слобожанском – россияне атаковали 17 раз.

Напомним, что в ВСУ опровергли информацию Bild о «полном захвате» Покровска и «окончании» боев за город.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко