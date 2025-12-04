Войска России ночью нанесли удар по предприятию в Донецкой области: возник масштабный пожар

Последствия обстрела Новобахметьево. Фото: ГСЧС

Ночью 4 декабря российская армия ударила по селу Новобахметьево Александровской громады. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Загорелся склад на территории местного предприятия. Спасатели локализовали огонь на площади 750 квадратных метров. Однако из-за угрозы повторного обстрела тушение пожара приостановили. Без пострадавших.

Напомним, что в городе Славянск Донецкой области завершены аварийно-спасательные работы на месте массированного удара по двухэтажному дому, в результате атаки ранены восемь человек.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко