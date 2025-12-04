Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
04 декабря 2025, 15:26

27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно

Газовые баллоны, которые используют для обогрева помещений. Фото: «Волноваха.Сity» Газовые баллоны, которые используют для обогрева помещений. Фото: «Волноваха.Сity»

Оккупационные администрации продолжают отчитываться о «помощи» жителям Курахово, которое Россия захватила почти год назад. О 27 баллонах с сжиженным газом, доставленных на днях, заявил главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин. Об этом пишет сайт «Волноваха.Сity».

Как сообщает издание, пропагандисты рапортуют о «гуманитарке» в соседней оккупированной Великой Новоселке, где продукты и хлеб раздают людям, которые годами живут без стабильного отопления и воды. До полномасштабного вторжения Курахово было важным энергетическим узлом. Местная ТЭС обеспечивала теплом не только город, но и часть района.

Сегодня станция разрушена — город живет без централизованного отопления и долгое время без воды. Лишь осенью, через год после оккупации, оккупационные ресурсы начали писать о «попытках» подать воду. Но отопление по-прежнему остается на плечах людей — кто как может.

Редакция «Волноваха.Сity» пообщалась с эвакуированной семьей, которая в 2022—2023 годах пыталась отапливать квартиру газовым баллоном во время блэкаутов.

«Мы купили баллон на 5 литров, чтобы легче было носить на 7 этаж, потому что при блэкауте лифт не работает. Купили и нагревательный элемент — тогда это стоило около 7 тысяч гривен. Мы жили в “малосемейке”, комната 12 квадратов. Заправляться ездили на автозаправку. Позже подсчитали стоимость: на день нам нужно было 5 литров, в месяц — 150 литров, чтобы температура не опускалась ниже 17 градусов. Это примерно 200 гривен в день плюс доставка баллона домой — пусть еще 50 гривен. Итого около 7 тысяч гривен в месяц. Конечно, мы отказались! Централизованное отопление стоило до полутора тысяч гривен», — рассказывает Александр.

На оккупированной части Волновахского района на отопление действуют российские цены. Если посчитать в условиях 2025 года, газ на местных АЗС стоит в среднем около 30 рублей за литр (примерно 15 грн — ред.). Чтобы минимально обогреть небольшую квартиру, нужно те же 150 литров газа — это примерно 4500 рублей в месяц.

Централизованное отопление в Кураховом сейчас недоступно. Согласно открытым данным, тариф на централизованное отопление на оккупированной части Донецкой области составляет 38,04 рубля за 1 кв. м. То есть за маленькую однокомнатную квартиру стоимость могла бы составить около 1000 рублей — если бы отопление существовало.

Жители также отапливаются углем и дровами. Уголь стоит 11 000 рублей за тонну, и по расчетам оккупационной администрации семье нужно 3 тонны на сезон — это 33 тысячи рублей, или примерно 11 тысяч в месяц (около 5000 грн). Цена на дрова — 2500 рублей за куб. На месяц нужно около 4 кубов — расходы выходят сопоставимыми с углем.

В издании «Волноваха.Сity» отмечается: 27 газовых баллонов — это капля в море, которая не решает системной проблемы.

ТЕГИ

Прочее
Отопление Цены на топливо Оккупированная территория
Места
Волноваха Донецкая область
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
11:33
Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации
10:01
Россия блокирует VPN: риск полной изоляции жителей оккупированных регионов
22:13
В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе
16:59
Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины
16:27
ВСУ уничтожили три разведывательные БПЛА в аннексированном Крыму
11:47
В Северскодонецке за 3,5 года оккупации обмелели два озера: россияне игнорировали проблему – ОВА
11:27
Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме
10:20
Партизаны нашли новую позицию ПВО оккупантов в Севастополе
15:54
Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта
14:57
ССО ударили по важным целям армии РФ на Донбассе
16:34
В захваченной Макеевке с августа нет воды в кранах: в очереди за водой женщине стало плохо
16:21
Спецоперация в оккупированном Бердянске: погибли пять захватчиков, еще четверо — в тяжелом состоянии
16:13
Депортация под видом усыновления. Оккупанты вывезли 12 сирот из Мелитопольского района Запорожской области
11:37
FPV-дрон атаковал Кировский район Донецка
16:00
В Донецке демонтируют аварийные опоры главного моста: ремонт продлится до 2026 года — ФОТО
22:01
Волынец: Метан, тяжелые металлы и радиация скрываются в затопленных шахтах оккупированного Донбасса
19:33
Блокировка WhatsApp в РФ — цифровая изоляция для украинцев в оккупации
все новости
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
16:05
Дружковская громада после обстрела на весь день осталась без света: в ГВА обратились к жителям с важным сообщением
15:30
МиГ-29 ВСУ точным ударом HAMMER накрыл россиян во время ротации
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
15:11
Войска России ночью нанесли удар по предприятию в Донецкой области: возник масштабный пожар
15:08
Российский БПЛА «Молния» взорвался при запуске
14:53
Российские войска продвинулись в Волчанске, под Мирноградом и Лиманом – DeepState
14:36
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
14:32
Украинская армия удерживает северную часть Покровска – Сырский
14:19
Донецкая область лидирует по количеству заявок на жилищные ваучеры для ВПО
14:14
Европейские авиаперевозчики готовятся вновь открывать рейсы в Украину
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
12:58
Над Москвой загорелся самолет с с более 400 пассажиров на борту
12:42
В Чернигове фиксируют взрывы и пролёт вражеских «Шахедов»
12:33
Зеленский: Женева и Флорида принесли результат, Украина продолжает переговоры
12:19
Во Львове убит военнослужащий ТЦК во время проверки документов
12:15
В Донецкой области из-за российских обстрелов без света более 60 тысяч потребителей
12:14
После ударов по ТЭЦ Херсон ищет альтернативные варианты отопления
11:33
Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации
11:09
Путин: «Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем»
все новости
ВИДЕО
Момент прилета по ВС РФ. МиГ-29 ВСУ точным ударом HAMMER накрыл россиян во время ротации
04 декабря, 15:30
Российский БПЛА «Молния» теряет управление сразу после запуска с импровизированной катапульты и падает вниз, что приводит к взрыву. Российский БПЛА «Молния» взорвался при запуске
04 декабря, 15:08
Пролет «Шахеда» над многоэтажным домом. В Чернигове фиксируют взрывы и пролёт вражеских «Шахедов»
04 декабря, 12:42
Последствия атаки на Одессу. Фото: ГСЧС Россия ночью «шахедами» атаковала Одессу: повреждены многоэтажки, ранены шесть человек
04 декабря, 09:12
В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе
03 декабря, 22:13
Фото: ГСЧС Украины Ракета «Искандер-М» разрушила административное здание и жилые дома в Кривом Роге
03 декабря, 21:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор