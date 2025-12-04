27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно

Газовые баллоны, которые используют для обогрева помещений. Фото: «Волноваха.Сity»

Оккупационные администрации продолжают отчитываться о «помощи» жителям Курахово, которое Россия захватила почти год назад. О 27 баллонах с сжиженным газом, доставленных на днях, заявил главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин. Об этом пишет сайт «Волноваха.Сity».



Как сообщает издание, пропагандисты рапортуют о «гуманитарке» в соседней оккупированной Великой Новоселке, где продукты и хлеб раздают людям, которые годами живут без стабильного отопления и воды. До полномасштабного вторжения Курахово было важным энергетическим узлом. Местная ТЭС обеспечивала теплом не только город, но и часть района.



Сегодня станция разрушена — город живет без централизованного отопления и долгое время без воды. Лишь осенью, через год после оккупации, оккупационные ресурсы начали писать о «попытках» подать воду. Но отопление по-прежнему остается на плечах людей — кто как может.



Редакция «Волноваха.Сity» пообщалась с эвакуированной семьей, которая в 2022—2023 годах пыталась отапливать квартиру газовым баллоном во время блэкаутов.



«Мы купили баллон на 5 литров, чтобы легче было носить на 7 этаж, потому что при блэкауте лифт не работает. Купили и нагревательный элемент — тогда это стоило около 7 тысяч гривен. Мы жили в “малосемейке”, комната 12 квадратов. Заправляться ездили на автозаправку. Позже подсчитали стоимость: на день нам нужно было 5 литров, в месяц — 150 литров, чтобы температура не опускалась ниже 17 градусов. Это примерно 200 гривен в день плюс доставка баллона домой — пусть еще 50 гривен. Итого около 7 тысяч гривен в месяц. Конечно, мы отказались! Централизованное отопление стоило до полутора тысяч гривен», — рассказывает Александр.



На оккупированной части Волновахского района на отопление действуют российские цены. Если посчитать в условиях 2025 года, газ на местных АЗС стоит в среднем около 30 рублей за литр (примерно 15 грн — ред.). Чтобы минимально обогреть небольшую квартиру, нужно те же 150 литров газа — это примерно 4500 рублей в месяц.



Централизованное отопление в Кураховом сейчас недоступно. Согласно открытым данным, тариф на централизованное отопление на оккупированной части Донецкой области составляет 38,04 рубля за 1 кв. м. То есть за маленькую однокомнатную квартиру стоимость могла бы составить около 1000 рублей — если бы отопление существовало.



Жители также отапливаются углем и дровами. Уголь стоит 11 000 рублей за тонну, и по расчетам оккупационной администрации семье нужно 3 тонны на сезон — это 33 тысячи рублей, или примерно 11 тысяч в месяц (около 5000 грн). Цена на дрова — 2500 рублей за куб. На месяц нужно около 4 кубов — расходы выходят сопоставимыми с углем.



В издании «Волноваха.Сity» отмечается: 27 газовых баллонов — это капля в море, которая не решает системной проблемы.