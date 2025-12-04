МиГ-29 ВСУ точным ударом HAMMER накрыл россиян во время ротации

Момент прилета по ВС РФ.

Украинский истребитель МиГ-29 нанёс высокоточные удары двумя управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по российской позиции во время ротации личного состава. Об этом сообщили пилоты ВСУ в блоге «Соняшник».



По словам военных, удар стал неожиданностью для российских подразделений:



«Враг не ожидал, что его подловят в момент ротации на укреплённых позициях. Как видно по результатам, примерно на середине раскопок противник решил бросить своих товарищей и просто разбежался», — говорится в публикации.

Архив видеоматериалов WarArchive подтвердил, что выжившие российские военные покинули позиции, оставив раненых. Удар был нанесён южнее посёлка Новокирилловка, в Брянской области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»