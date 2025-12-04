«Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму

«Призраки» ГУР уничтожили вражеский истребитель МиГ-29 в Крыму. Фото: скриншот

Украинские военнослужащие 4 декабря на территории военного аэродрома «Кача» в аннексированном Крыму поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.



Спецоперацию совершили мастера спецподразделения ГУР МО Украины «Призраки».



Кроме того, в эту же ночь под удар «Призраков» попал и аэродромный радиолокационный комплекс «Иртыш» вблизи временно оккупированного Симферополя.



Спецподразделения ГУР продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны россиян над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а теперь — и истребительную авиацию ВС РФ.



Ранее мы писали, что украинский истребитель МиГ-29 нанес высокоточные удары двумя управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по российской позиции во время ротации личного состава.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»