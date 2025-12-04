Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово

Днем, 4 декабря, в Сватово Луганской области удар беспилотника по территории центральной городской больницы повредил фасад поликлиники: разбито остекление, повреждены четыре двери и 22 окна.



По данным оккупационных структур, контузию получила одна сотрудница медучреждения; пациенты и посетители не пострадали.



Инцидент подтвердили представительница так называемого «Минздрава ЛНР» Наталия Пащенко и «пресс-служба правительства ЛНР», как передали росСМИ.

Напомним, вечером, 3 декабря, в Донецке и Макеевке зафиксирована крупная атака беспилотников, направленных в сторону Донецко-Макеевской агломерации.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»