Оккупанты обстреляли перинатальный центр в Херсоне во время родов

Сегодня российские оккупанты прицельно обстреляли перинатальный центр в Херсоне, где в этот момент шли роды.
«Новая жизнь могла оборваться в первые же мгновения. Но, к счастью, ни пациенты, ни медики не пострадали», — сообщают в Херсонской городской военной администрации.
Нападение на медицинские учреждения в условиях войны является грубым нарушением международного права, отмечают власти города.
Напомним, после ударов по ТЭЦ Херсон ищет альтернативные варианты отопления.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
