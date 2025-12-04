Оккупанты обстреляли перинатальный центр в Херсоне во время родов

Последствия обстрела перинатального центра в Херсоне

Сегодня российские оккупанты прицельно обстреляли перинатальный центр в Херсоне, где в этот момент шли роды.

«Новая жизнь могла оборваться в первые же мгновения. Но, к счастью, ни пациенты, ни медики не пострадали», — сообщают в Херсонской городской военной администрации.

Нападение на медицинские учреждения в условиях войны является грубым нарушением международного права, отмечают власти города.







Напомним, после ударов по ТЭЦ Херсон ищет альтернативные варианты отопления.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»