Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Оккупанты обстреляли перинатальный центр в Херсоне во время родов
04 декабря 2025, 16:36

Оккупанты обстреляли перинатальный центр в Херсоне во время родов

Последствия обстрела перинатального центра в Херсоне Последствия обстрела перинатального центра в Херсоне

Сегодня российские оккупанты прицельно обстреляли перинатальный центр в Херсоне, где в этот момент шли роды.

«Новая жизнь могла оборваться в первые же мгновения. Но, к счастью, ни пациенты, ни медики не пострадали», — сообщают в Херсонской городской военной администрации. 

Нападение на медицинские учреждения в условиях войны является грубым нарушением международного права, отмечают власти города.



Напомним, после ударов по ТЭЦ Херсон ищет альтернативные варианты отопления.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Херсон
Прочее
обстрел перинатального центра в Херсоне

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
15:59
«Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
11:33
Блокировка FaceTime в РФ: Кремль отрезал связь украинцам в оккупации
10:01
Россия блокирует VPN: риск полной изоляции жителей оккупированных регионов
22:13
В Донецке и Макеевке зафиксирована массовая атака дронов: более 50 БПЛА в небе
16:59
Россия начала выдавать свои биометрические загранпаспорта жителям оккупированной Донетчины
16:27
ВСУ уничтожили три разведывательные БПЛА в аннексированном Крыму
11:47
В Северскодонецке за 3,5 года оккупации обмелели два озера: россияне игнорировали проблему – ОВА
11:27
Суд решил рассматривать дело о пытках в оккупации жителей Запорожской области в закрытом режиме
10:20
Партизаны нашли новую позицию ПВО оккупантов в Севастополе
15:54
Покровск не захвачен, но оккупанты уже раздают российские паспорта
14:57
ССО ударили по важным целям армии РФ на Донбассе
16:34
В захваченной Макеевке с августа нет воды в кранах: в очереди за водой женщине стало плохо
16:21
Спецоперация в оккупированном Бердянске: погибли пять захватчиков, еще четверо — в тяжелом состоянии
16:13
Депортация под видом усыновления. Оккупанты вывезли 12 сирот из Мелитопольского района Запорожской области
11:37
FPV-дрон атаковал Кировский район Донецка
16:00
В Донецке демонтируют аварийные опоры главного моста: ремонт продлится до 2026 года — ФОТО
все новости
18:59
В Украине 5 декабря будут действовать графики отключения электроэнергии
17:52
Село Доброполье в Запорожской области находится под контролем ВСУ — Генштаб
17:30
РФ дронами массированно атаковала Краматорск: много повреждений
17:18
Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно
17:09
DeepState опроверг заявления РФ о «захвате» Волчанска
16:36
Оккупанты обстреляли перинатальный центр в Херсоне во время родов
16:17
Оккупационные власти сообщили о повреждениях в больнице Сватово
16:05
Дружковская громада после обстрела на весь день осталась без света: в ГВА обратились к жителям с важным сообщением
15:59
«Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму
15:30
МиГ-29 ВСУ точным ударом HAMMER накрыл россиян во время ротации
15:26
27 газовых баллонов для Курахово: дорого и небезопасно
15:11
Войска России ночью нанесли удар по предприятию в Донецкой области: возник масштабный пожар
15:08
Российский БПЛА «Молния» взорвался при запуске
14:53
Российские войска продвинулись в Волчанске, под Мирноградом и Лиманом – DeepState
14:36
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
14:32
Украинская армия удерживает северную часть Покровска – Сырский
14:19
Донецкая область лидирует по количеству заявок на жилищные ваучеры для ВПО
14:14
Европейские авиаперевозчики готовятся вновь открывать рейсы в Украину
13:07
В оккупированном Луганске огромные очереди в поликлиниках из-за гриппа
12:58
Над Москвой загорелся самолет с с более 400 пассажиров на борту
все новости
ВИДЕО
В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Доброполья в Запорожской области. Фото: скриншот Село Доброполье в Запорожской области находится под контролем ВСУ — Генштаб
04 декабря, 17:52
Последствия обстрела перинатального центра в Херсоне Оккупанты обстреляли перинатальный центр в Херсоне во время родов
04 декабря, 16:36
«Призраки» ГУР уничтожили вражеский истребитель МиГ-29 в Крыму. Фото: скриншот «Призраки» ГУР уничтожили истребитель МиГ-29 оккупантов в аннексированном Крыму
04 декабря, 15:59
Момент прилета по ВС РФ. МиГ-29 ВСУ точным ударом HAMMER накрыл россиян во время ротации
04 декабря, 15:30
Российский БПЛА «Молния» теряет управление сразу после запуска с импровизированной катапульты и падает вниз, что приводит к взрыву. Российский БПЛА «Молния» взорвался при запуске
04 декабря, 15:08
Пролет «Шахеда» над многоэтажным домом. В Чернигове фиксируют взрывы и пролёт вражеских «Шахедов»
04 декабря, 12:42
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор