DeepState опроверг заявления РФ о «захвате» Волчанска

Журналисты «Новостей Донбасса» обратились к аналитикам DeepState за оценкой ситуации на фронте и уточнили, где сейчас наиболее тяжело Силам обороны.



По данным DeepState, на Лиманском направлении между Ямполем и Лиманом российские силы продолжают инфильтрацию в сторону Дибровы и Озерного.

«Противник продвигается малыми группами через лес, постепенно накапливает личный состав, закрепляется и пытается обойти Лиман в районе Пискунивки — Кривой Руки».

Самая напряженная обстановка, по словам аналитиков, наблюдается в Гуляйполе. Несмотря на попытки противника создать видимость «успехов» через пропагандистские акции с установкой флагов, российским силам не дают войти в город.



В Покровске российская армия продолжает продвижение, добиваясь тактических успехов в центральных и северных кварталах. Противник стремится выйти к железнодорожному полотну, чтобы отсечь подразделения обороны, расположенные в Мирнограде.



В Мирнограде ситуация также осложняется: в южной части города давление растет, а на восточном направлении российские силы продолжают стягивать дополнительные ресурсы. Район Проминя и Московского ранее использовался противником как площадка для запуска дронов по городу.



Отдельно аналитики прокомментировали ситуацию вокруг Волчанска в Харьковской области. В DeepState опровергли российские заявления о полном захвате города: