DeepState опроверг заявления РФ о «захвате» Волчанска

Журналисты «Новостей Донбасса» обратились к аналитикам DeepState за оценкой ситуации на фронте и уточнили, где сейчас наиболее тяжело Силам обороны.
По данным DeepState, на Лиманском направлении между Ямполем и Лиманом российские силы продолжают инфильтрацию в сторону Дибровы и Озерного.
«Противник продвигается малыми группами через лес, постепенно накапливает личный состав, закрепляется и пытается обойти Лиман в районе Пискунивки — Кривой Руки».
Самая напряженная обстановка, по словам аналитиков, наблюдается в Гуляйполе. Несмотря на попытки противника создать видимость «успехов» через пропагандистские акции с установкой флагов, российским силам не дают войти в город.
В Покровске российская армия продолжает продвижение, добиваясь тактических успехов в центральных и северных кварталах. Противник стремится выйти к железнодорожному полотну, чтобы отсечь подразделения обороны, расположенные в Мирнограде.
В Мирнограде ситуация также осложняется: в южной части города давление растет, а на восточном направлении российские силы продолжают стягивать дополнительные ресурсы. Район Проминя и Московского ранее использовался противником как площадка для запуска дронов по городу.
Отдельно аналитики прокомментировали ситуацию вокруг Волчанска в Харьковской области. В DeepState опровергли российские заявления о полном захвате города:
«Россия регулярно объявляет о “завоеваниях” заранее — будь то Покровск, Купянск или Ивановка. В большинстве случаев подобные заявления не соответствуют действительности. Ивановку они “брали” уже неоднократно, однако не просто не контролируют ее — наши защитники недавно полностью зачистили населенный пункт. То же самое касается Искры: никаких их позиций там нет. Все группы, которые пытаются зайти в Искру, либо уничтожаются, либо попадают в плен», — подчеркнули в DeepState.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»