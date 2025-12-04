Оккупанты расширяют границы Луганска. Что известно

План расширения оккупантами Луганска. Фото: «Народный совет ЛНР»

4 декабря «депутаты» так называемого «Народного совета ЛНР» внесли изменения в «законы», регулирующие вопросы административно-территориального устройства захваченной Луганской области. Об этом стало известно из заявления «Народного совета ЛНР».



Так, в оккупированный город Луганск включат ряда территорий Лутугинского, Сорокинского, Славяносербского и Станично-Луганского районов, в том числе поселок Фабричное и село Роскошное.



По словам так называемого «председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению» этого псевдопарламента Александра Криеренко, «законопроекты» внес глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



«В рамках разработки генерального плана Луганска предусмотрен ряд серьезных мероприятий по совершенствованию логистической, экономико-промышленной, туристической и гражданской инфраструктуры. В первую очередь речь идет о создании объездной автомобильной дороги на юге, западе и северо-западе города, крупного транспортно-логистического центра в направлении Лутугино, масштабного индустриального парка и общественной застройки в направлении Счастья, размещения крупнейшей рекреационной зоны в северо-западной части Луганска. Под все эти цели мы резервируем территории соответствующими поправками», – сказал Криеренко.



Стоит отметить, что подобные объездные дороги российские оккупанты строят для военной логистики, чтобы быстрее перебрасывать технику и личный состав на линию фронта. Также слова о якобы возведении «крупного транспортно-логистического центра» и «масштабного индустриального парка» могут свидетельствовать о планах россиян построить новые военные базы.

