РФ дронами массированно атаковала Краматорск: много повреждений

Россияне атаковали Краматорск. Фото:

Российская армия 4 декабря несколько раз обстреляли прифронтовой Краматорск. Известно о повреждениях гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



Как отмечается, в 01:53 российский беспилотник ударил по объекту критической инфраструктуры.



Через несколько минут, в 02:00, БпЛА «Молния-2» атаковал территорию образовательного учреждения. Повреждены заведения образования и административное здание.



В 02:20 россияне с помощью БпЛА «Герань-2» обстреляли здание магазина на территории одного из старостинских округов. Также поврежден многоквартирный жилой дом.



В ведомстве уточнили, что в 15:20 произошло попадание по открытому участку возле многоквартирного дома в одном из микрорайонов города. По предварительной информации, россияне применили ударный БПЛА.



Ранее мы писали, что утром 4 декабря российские оккупанты обстреляли Дружковскую громаду Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»