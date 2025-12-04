Село Доброполье в Запорожской области находится под контролем ВСУ — Генштаб

В ВСУ опровергли заявления россиян о захвате Доброполья в Запорожской области. Фото: скриншот

Российские войска заявили, что якобы захватили населенный пункт Доброполье Запорожской области. Однако в село зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), которая была ликвидирована. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Внимание! российская пропаганда сейчас очень активно распространяет фейки — якобы они контролируют Доброполье возле Гуляйполя Запорожской области. Информационные вбросы оккупантов не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.



В Генштабе уточнили, что российская ДРГ проникла на окраины села, воспользовавшись погодными условиями. В настоящее время эта ДРГ уничтожена, а населенный пункт находится под контролем ВСУ.



Кроме того, в ходе контрдиверсионных мер еще на подходе к населенному пункту были уничтожены 3 оккупанта, а еще два — были уничтожены чуть позже.



Ранее мы писали, что продолжается бой за город Покровск Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»