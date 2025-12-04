В Украине 5 декабря будут действовать графики отключения электроэнергии

В пятницу, 5 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики отключения света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.



Как отмечается, для бытовых потребителей: с 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений объемом от 0,5 до 3 очередей одновременно.



Для промышленных потребителей: с 00:00 до 23:59 будут применять графики ограничения мощности.



Ранее мы писали, что продолжаются ремонтные работы на поврежденных объектах энергетической инфраструктуры в Дружковской громаде Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»