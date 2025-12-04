Войска РФ обстреляли Донетчину: шесть людей пострадали

Российская армия 4 декабря атаковала ряд городов Донетчины — Лиман, Константиновку и Рай-Александровку. В результате ударов пострадали шесть человек. Об этом передает «Суспільне. Донбас».



Как отмечается, утром, в 09:50, российские войска атаковали Лиман. В городе пострадала двое людей — 59-летняя женщина и 63-летний мужчина.



Кроме того, россияне FPV-дроном ударили по Константиновке. Двое людей получили ранения, у них огнестрельные ранения, минно-взрывные и черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, контузии и переломы.



В ведомстве добавили, что в 11:50 российские войска с помощью FPV-дрона атаковали одну из автодорог вблизи поселка Рай-Александровка Краматорского района. Мужчина в возрасте 60 лет и его 57-летняя жена получили осколочные ранения, взрывчатую травму, ссадину и резаную рану. Они госпитализированы.



Также поврежден автомобиль.



Ранее мы писали, что ночью 4 декабря российская армия ударила по селу Новобахметьево Александровской громады.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»