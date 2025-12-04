Минобороны выделило более 2 млрд гривен на закупку дронов и техники для ВСУ

Министерство обороны передало дополнительные 2,1 млрд гривен на закупку бригадами ВСУ дронов и другой необходимой техники через маркетплейс DOT-Chain Defence. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.



Как отмечается, от запуска маркетплейса Минобороны направило на эти закупки почти 6,3 млрд грн.



В Минобороны добавили, что DOT-Chain Defence позволяет подразделениям выбирать именно то, что им нужно для выполнения задач, а все бюрократическое сопровождение остается за Агентством оборонных закупок Минобороны.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»