Шахта «Белозерская» официально остановила свою работу

С 4 декабря шахта «Белозерская», которая расположена в городе Белозерская Донецкой области, официально прекратила свою работу. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.



«Невозможно работать под постоянными обстрелами КАБами, бомбардировками из дронов, обесточиваниями. Когда шахтеры по 5-10 раз в сутки зависают в клети или остаются на глубине в обесточенных выработках, которые затапливаются и завариваются», — отметил он.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»