ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые

На временно захваченной части Донецкой области, вблизи Докучаевска, украинские военнослужащие ударили по скоплению живой силы российских оккупантов на полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Подтверждены результаты поражения по скоплению живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска (временно оккупирована территория Донецкой области)», — говорится в сообщении.



По подтвержденным данным, потери россиян составили 60 военнослужащих убитыми и ранеными.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие 4 декабря на территории военного аэродрома «Кача» в аннексированном Крыму поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»