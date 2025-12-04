ВСУ атаковали полигон на захваченной Донетчине: есть жертвы и раненые

На временно захваченной части Донецкой области, вблизи Докучаевска, украинские военнослужащие ударили по скоплению живой силы российских оккупантов на полигоне. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.
«Подтверждены результаты поражения по скоплению живой силы противника на полигоне вблизи Докучаевска (временно оккупирована территория Донецкой области)», — говорится в сообщении.
По подтвержденным данным, потери россиян составили 60 военнослужащих убитыми и ранеными.
Ранее мы писали, что украинские военнослужащие 4 декабря на территории военного аэродрома «Кача» в аннексированном Крыму поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
