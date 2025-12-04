Силы обороны атаковали химическое предприятие в Ставропольском крае РФ

ВСУ атаковали завод в Ставропольском крае РФ. Фото: росСМИ

В ночь на 4 декабря Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ — «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае России. Поражен один из цехов производства. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



«Завод является критически важной составляющей военно-промышленного комплекса врага с мощностью производства более 1 млн тонн аммиака и до 1,4 млн тонн аммиачной селитры в год, что делает его одним из ключевых поставщиков базовых компонентов для взрывчатых веществ и производства боеприпасов. Объект на постоянной основе обеспечивает ряд предприятий ВПК РФ и выполняет функции химического хаба в системе технического обеспечения боевых действий», — говорится в сообщении.



На объекте зафиксирован пожар.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие в ночь на 3 декабря подразделения Сил обороны Украины поразили нефтебазу «Дмитриевская» в Тамбовской области РФ. Объект задействован в обеспечении нужд русской оккупационной армии.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»