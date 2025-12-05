Российская авиация сбросила авиабомбы на Славянскую громаду: повреждены и разрушены более 20 домов

Последствия удара по Славянской громаде. Фото: Славянская ГВА

4 декабря с 21:30 до 22:30 российские войска ударили авиабомбами ФАБ-250 по Славянской громаде Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



На различных локациях повреждены и разрушены 25 частных домов, пять складов и пять автомобилей. Без пострадавших.

Напомним, что ночью 4 декабря войска России нанесли удар по предприятию в Донецкой области, в результате чего возник масштабный пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко