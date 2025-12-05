«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму

Фронтовой бомбардировщик Су-24 РФ в объективе дрона ГУР.

За последние две недели спецподразделение ГУР МО Украины «Призраки» нанесло восемь точных ударов по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.



Бойцы подразделения продолжают системную демилитаризацию временно оккупированного полуострова, используя ударные дроны. В результате операций были уничтожены и повреждены ключевые цели российской армии.



Среди поражённых объектов:

• фронтовой бомбардировщик Су-24;

• антенна в радиопрозрачном куполе;

• радиолокационная станция 39Н6 «Каста-2Е2»;

• БПЛА «Орион»;

• две радиолокационные станции 48Я6-К1 «Подлет»;

• грузовой поезд и военный автомобиль «Урал».



Операции проводились точечно и стали очередным шагом в снижении военного потенциала России на полуострове.







Ранее на территории военного аэродрома «Кача» в аннексированном Крыму ГУР поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»