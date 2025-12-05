«Призраки» ГУР за две недели уничтожили 8 целей в Крыму

За последние две недели спецподразделение ГУР МО Украины «Призраки» нанесло восемь точных ударов по военной инфраструктуре оккупантов в Крыму, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Бойцы подразделения продолжают системную демилитаризацию временно оккупированного полуострова, используя ударные дроны. В результате операций были уничтожены и повреждены ключевые цели российской армии.
Среди поражённых объектов:
• фронтовой бомбардировщик Су-24;
• антенна в радиопрозрачном куполе;
• радиолокационная станция 39Н6 «Каста-2Е2»;
• БПЛА «Орион»;
• две радиолокационные станции 48Я6-К1 «Подлет»;
• грузовой поезд и военный автомобиль «Урал».
Операции проводились точечно и стали очередным шагом в снижении военного потенциала России на полуострове.
Ранее на территории военного аэродрома «Кача» в аннексированном Крыму ГУР поразили российский многоцелевой истребитель МиГ-29.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях