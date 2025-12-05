Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские БПЛА дважды ударили по Краматорску: атакована АЗС, есть раненый
05 декабря 2025, 11:05

Российские БПЛА дважды ударили по Краматорску: атакована АЗС, есть раненый

5 декабря около 00:30 российские войска дроном «Молния-2» ударили по территории заведения внешкольного образования в городе Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.

Повреждено здание и припаркованные рядом авто. Без пострадавших.

Около 08:00 российский БПЛА неустановленного типа ударил по автозаправочной станции в одном из спальных районов города.

В результате атаки ранения получил работник АЗС – мужчина 1990 года рождения.

Напомним, что 4 декабря российская авиация сбросила авиабомбы на Славянскую громаду Донецкой области, в результате чего повреждены и разрушены более 20 домов.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

@novosti.dn.ua

