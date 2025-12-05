РФ перебрасывает морпехов через Мариуполь на Гуляйполе

В Мариуполе вновь замечено движение российских подразделений морской пехоты, которых, по предварительным данным, перебрасывают через город в сторону Гуляйпольского направления. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко.



По его информации, россияне используют удлинённый маршрут: Крым — Бердянское направление — Мариуполь, вместо более короткого пути через Мелитополь, Токмак и Пологи.



Такая схема переброски, по словам Андрющенко, указывает на тенденцию формирования или подготовки базы для постоянного размещения российских подразделений в Мариуполе — для оперативного реагирования на этом участке фронта.



Ранее в Генштабе сообщили, что село Доброполье в Запорожской области находится под контролем ВСУ.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»