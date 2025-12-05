Российские военные дроном целенаправленно атаковали жителя Константиновки: он погиб

5 декабря российские войска FPV-дроном атаковали город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, повреждения инфраструктуры не зафиксированы.



«Погиб гражданский недалеко от одного из домов города. Удар был направлен непосредственно на человека, что еще раз подчеркивает циничность врага», – отметил Горбунов.

Напомним, что 5 декабря российские БПЛА дважды ударили по городу Краматорск на Донетчине, в результате чего атакована АЗС и есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко