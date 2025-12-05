Российская армия продвинулась под Северском и Лиманом – DeepState

Продвижение россиян под Северском. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись вблизи города Северск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись возле поселков Выемка и Ямполь на Донетчине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 13 атак, в том числе вблизи Северска и Ямполя.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия удерживает северную часть города Покровск в Донецкой области.

