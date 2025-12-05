Российская армия продвинулась под Северском и Лиманом – DeepState

Войска России продвинулись вблизи города Северск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Также захватчики продвинулись возле поселков Выемка и Ямполь на Донетчине.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Славянском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 13 атак, в том числе вблизи Северска и Ямполя.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия удерживает северную часть города Покровск в Донецкой области.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко