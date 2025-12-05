В Скадовске подорвали автомобиль «Нива» с оккупантами

В Скадовске был подорван автомобиль «Нива», в котором находились российские оккупанты, среди них — представители разных подразделений и, вероятно, спецслужб. Об этом сообщает Telegram-канал «Николаевский Ванёк».



Отмечается, что подрыв был выполнен точно, а число ликвидированных оккупантов уточняется.



Взрыв произошёл около 09:00 в районе Шушаровки на северной окраине города, где ранее располагались одноэтажные гостиницы дачного типа.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»