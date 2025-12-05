В Донецкой области из-за российских обстрелов остается без света часть потребителей

5 декабря из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры без электроснабжения остаются потребители в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



На поврежденных энергообъектах продолжаются восстановительные работы.



«Энергетики работают над восстановлением электроснабжения», – отметили в Минэнерго.

Напомним, что 5 декабря российские БПЛА дважды ударили по городу Краматорск на Донетчине, в результате чего атакована АЗС и есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко