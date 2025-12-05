В Бурятии пенсионер напал на школьницу, приняв ее за «украинскую диверсантку»

Иллюстративное изображение пенсионера и школьницы, создано с помощью ИИ.

В Бурятии суд приговорил 67-летнего жителя посёлка Онохой к 8,5 года колонии строгого режима за нападение на 17-летнюю школьницу. Об этом сообщает ASTRA.



Инцидент произошёл в июне. По данным следствия, мужчина, находясь в сильном опьянении, напал на девушку на улице, приняв её за «украинскую диверсантку». Он пытался задушить школьницу, угрожал ей убийством и оттаскивал с дороги. Пострадавшей удалось вырваться, после чего прохожие вмешались и вызвали полицию.



Суд квалифицировал действия мужчины как покушение на убийство из хулиганских побуждений. Обвиняемый утверждал, что хотел «отобрать телефон» и остановить якобы съёмку «военных объектов», однако следствие признало эти объяснения несостоятельными.



Верховный суд Бурятии оставил приговор без изменений. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»