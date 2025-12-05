Российский перехватчик сбил украинский БПЛА «Рубака»: опубликовано видео

В сети появилось видео, на котором зафиксирован момент сбивания украинского ударного БПЛА «Рубака» российским дроном-перехватчиком. Момент попадания опубликовал Telegram-канал Exilenova+.



На кадрах видно, как перехватчик стремительно сближается с целью, после чего «Рубака» резко теряет устойчивость и падает вниз. Столкновение, вероятно, привело к мгновенной остановке одного из моторов — дрон потерял подъёмную силу и начал неконтролируемо падать.



По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»