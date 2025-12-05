Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Покровск и Мирноград не окружены, ВСУ расширяют логистику
05 декабря 2025, 14:42

Покровск и Мирноград не окружены, ВСУ расширяют логистику

Покровск и Мирноград не окружены, ВСУ расширяют логистику

Командир 7 корпуса ШР ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук опроверг сообщения о том, что Покровск окружен. В интервью о ситуации в Покровской агломерации он подчеркнул, что города остаются под контролем украинских подразделений.

«Россияне третий раз докладывают, что Покровск окружили и взяли под контроль. Это неправда. Ситуация тяжелая. Подразделения врага постоянно осуществляют наступательные действия, пытаются завладеть городом и улучшить тактическое положение. Условная линия разграничения – по железной дороге. Северную часть полностью контролируем. Центральная часть городской застройки – здесь есть наши подразделения, которые не допускают продвижения противника», – сообщил генерал Ласийчук.

На карте аналитического проекта DeepState видно, что подходы к Покровску и Мирнограду находятся под контролем и подвергаются постоянным обстрелам российских захватчиков.

В связи с этим Силы обороны Украины работают над расширением логистических коридоров для обеспечения стабильного снабжения и обороны региона.

Отмечается, что на Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовые действия агрессора. Напомним, войска России продвинулись вблизи города Северск Донецкой области.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

