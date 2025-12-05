Силы обороны ударили по морскому порту в Краснодарском крае РФ

ВСУ ударили по морскому порту в Краснодарском крае РФ. Фото: росСМИ

Украинские военнослужащие в ночь на 5 декабря нанесли удар по инфраструктуре Темрюкского морского порта (Темрюк, Краснодарский край, РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Как отмечается, этот порт осуществляет отгрузку генеральных, наливных (сжиженный природный газ и химические грузы), навалочных и сыпучих грузов. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.



Зафиксировано попадание, в районе порта вспыхнул пожар.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»